A guardare il listino Apple, c'è un dispositivo che potrebbe essere definito un 2-in-1. Si tratta dell'iPad Pro da 11" con chip M2, il processore che alimenta anche diversi notebook del gigante di Cupertino. Giusto per dire. Il tablet top di gamma - con 128GB di archiviazione e connettività Wi-Fi + Cellular, in questo caso - è attualmente in offerta su Amazon: tuo a 1.099,99€ anziché 1.270€.

iPad Pro con Apple Silicon M2: un tablet che puoi usare anche come notebook

L'iPad Pro da 11" con M2 è uno dei tablet più potenti sul mercato e anche uno dei più comodi da portare in giro. Si tratta di un dispositivo pensato principalmente per i professionisti, perché ha qualità da vendere e garantisce prestazioni da gigante della sua categoria.

Oltre al già citato Apple Silicon M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, mette a tua disposizione anche un fantastico display Liquid Retina con ProMotion e True Tone, una doppia fotocamera posteriore con obiettivi da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra-grandangolo), e addirittura uno scanner LiDAR, utilissimo per la realtà aumentata. A completare il tutto ci sono la porta USB-C, il Wi-Fi 6E, il Face ID e - trattandosi della versione Cellular - anche la connettività 5G.

Avrai dunque intuito quanto sia prestante questo iPad Pro da 11", che può tranquillamente prendere il posto di un notebook se gli abbini una tastiera Bluetooth (non per forza una a marchio Apple) e un mouse. Il sistema operativo è iPadOS 16, migliorabile sotto certi punti di vista, ma ormai molto vicino all'esperienza macOS.

Come detto, quello del 2022 è un tablet ideale per i professionisti, ma in realtà - se il prezzo superiore ai 1000 euro non è da ostacolo - è perfetto praticamente per chiunque. La visione di contenuti in streaming è favolosa, così come il resto dell'intrattenimento, gaming incluso (anche in cloud).

