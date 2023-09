iPad IN SCONTO del 25% su Amazon

Apple è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni così come, a non aver bisogno di presentazioni, sono i dispositivi da lei prodotti. Dopo la presentazione dei nuovi iPhone 15, sono diversi i prodotti Apple attualmente in offerta il che, considerando la base d'acquisto risulta essere un'opportunità più che ghiotta di portarsi a casa un device top ad un prezzo vantaggioso e competitivo. Questo è il caso dello sconto del 25% che Amazon propone sull'iPad di 9ª generazione del 2021. Un prodotto di altissimo livello anche a due anni di distanza dalla sua uscita proposto ad un prezzo finale davvero ottimo: solo 329,00€.

Amazon mette in offerta iPad: 25% di sconto!

iPad è sempre stato un vero e proprio capofila per quel che riguarda tutta la scuola di produzione dei tablet. In tanti hanno cercato di imitare le qualità e le caratteristiche di questi dispositivi ma, ovviamente, nel caso di Apple siamo di fronte all'eccellenza. In particolar modo questo iPad presenta delle specifiche davvero invidiabili. Innanzitutto uno splendido display Retina da 10,2 pollici con True Tone, Chip A13 Bionic con Neural Engine per prestazioni fluide e multitasking rapido.

Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica. Fino a 256GB di archiviazione, altoparlanti stereo per un audio perfetto, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay in modo tale da tenere al sicuro i vostri dati e il vostro dispositivo. Fino a 10 ore di autonomia per non smettere mai di utilizzare il vostro tablet preferito. Inoltre è compatibile con Apple Pencil (1ª generazione) e Smart Keyboard. Insomma, caratteristiche da top unico.

Ribadiamo, dunque, questa grande offerta proposta da Amazon: 25% di sconto sull'iPad 2021 di 9ª generazione per un prezzo d'acquisto finale pari a 329,00€.

