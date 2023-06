Se il design di iPad Air 2022 ti ha lasciato a bocca aperta, aspetta di scoprire cosa c'è sotto la scocca. L'ultima generazione del tablet Apple della linea Air è infatti munito del processore M1, lo stesso cuore che batte in alcuni... Mac!

Oggi, a potenza e look si aggiunge anche un terzo vantaggio, il prezzo. Fiondati su eBay, aggiungi iPad Air 2022 da 256GB al carrello e inserisci il codice promozionale VACANZE23 al momento del pagamento per completare l'acquisto a 765€ (anziché 850€), spedizione compresa.

Con il codice promo, iPad Air 2022 con chip M1 ti costa molto meno

Il tablet di Apple ha uno splendido display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia TrueTone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Sulla parte frontale c’è anche una fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage). Insomma, il meglio per quando avrai necessità di videocall di lavoro e videochiamate su FaceTime con amici e parenti.

iPad è così versatile che è sempre a suo agio, in ogni situazione. Quando lavori a un progetto, esprimi la tua creatività o ti immergi in un gioco, tutto è velocissimo e divertente. Insieme farete miliardi di cose: eccone alcune.

Sotto la scocca pulsa il chip Apple M1, che raggiunge livelli di performance mai visti prima (pensa che l’azienda di Cupertino utilizza lo stesso processore anche su iMac e MacBook). Ti segnalo poi il Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento e il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, alla Smart Keyboard Folio e alla Magic Keyboard.

Con iPad, il multi­tasking è più efficiente e intuitivo che mai. Puoi passare comodamente da un’app all’altra, lavorare in contemporanea su tutte quelle che ti servono con Slide Over o Split View, e persino usare i gesti o un trackpad per spostare quello che vuoi, dove vuoi.

Per quanto riguarda il look, beh siamo ai massimi livelli: è stupendo, moderno e non ha praticamente nulla da invidiare al fratello maggiore, il Pro.

