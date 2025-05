iPad Air da 13″ con chip M2: sconto imperdibile di 190€ su Amazon

L’iPad Air da 13 pollici con chip M2 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, un’occasione davvero imperdibile per chi cerca un tablet premium a un prezzo più accessibile. Grazie a questa offerta, potrai acquistarlo a soli 849 euro invece di 1039, risparmiando ben 190 euro. Un investimento ideale per professionisti, creativi e studenti che desiderano un dispositivo potente e versatile.

Un display che lascia senza fiato

Il cuore di questo iPad Air è il magnifico display Liquid Retina da 13 pollici, che combina tecnologie avanzate come True Tone e gamma cromatica P3 per offrire colori vividi e dettagli incredibili. La ridotta riflettanza dello schermo lo rende perfetto anche in condizioni di forte illuminazione, assicurando un’esperienza visiva di alto livello in ogni situazione.

Sotto la scocca, troviamo il potente chip M2, dotato di CPU a 8 core e GPU a 10 core, che garantisce performance straordinarie. Che tu stia lavorando su video in 4K, gestendo applicazioni pesanti o svolgendo attività di multitasking, questo tablet non conosce rallentamenti. Inoltre, l’autonomia della batteria ti accompagna per un’intera giornata, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento.

Funzionalità che migliorano la produttività

Grazie al sistema operativo iPadOS, l’iPad Air diventa un vero alleato per la produttività. Funzioni come Stage Manager ti permettono di lavorare con più applicazioni aperte contemporaneamente, mentre la compatibilità con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard lo trasforma in uno strumento ideale per scrivere, disegnare o lavorare su documenti complessi. La porta USB-C, inoltre, consente di collegare monitor esterni e hard disk, ampliando ulteriormente le sue possibilità.

Con il supporto al Wi-Fi 6E, i trasferimenti di dati sono rapidi e le connessioni stabili, mentre il Touch ID integrato nel pulsante di accensione garantisce sicurezza e praticità. La fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo è perfetta per videochiamate di qualità, mentre quella posteriore da 12MP permette di scattare foto e registrare video in 4K con risultati sorprendenti.

Non solo potenza e versatilità: l’iPad Air si distingue anche per il suo design raffinato e la qualità multimediale. Gli altoparlanti stereo e il doppio microfono garantiscono un audio nitido, sia che tu stia guardando un film, ascoltando musica o partecipando a una videochiamata.

Con questa offerta su Amazon, il tablet Apple di fascia alta diventa accessibile a un prezzo mai visto. Non perdere l’occasione di portarti a casa un dispositivo che unisce tecnologia avanzata, design elegante e funzionalità all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.