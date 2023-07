iPad 9 da 10,2" SCONTATISSIMO su Amazon (-110€)

Se vuoi acquistare un tablet affidabile che garantisca ottime prestazioni allora devi andare sicuramente su un dispositivo Apple. Ecco l'offerta che stavi cercando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iPad 9 a soli 329 euro, invece che 439 euro.

Grazie a questo sconto del 25% solo oggi puoi risparmiare ben 110 euro sul totale. Un'offerta che non ti si trova certo tutti i giorni, quindi devi essere rapido per riuscire ad avvalertene. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

iPad 9: una bomba a un prezzo bassissimo

Non c'è molto da dire sui dispositivi Apple: sono i migliori. Certo però i prezzi non sono proprio per tutte le tasche. Ma oggi puoi risparmiare e acquistare iPad 9 a un prezzo accessibile. Monta il potente chip A13 Bionic con Neural Engine e 3 GB di RAM a disposizione che rendono tutto fluido e veloce.

Possiede un bellissimo display retina da 10,2 pollici con True Tone per colori meravigliosi, vivaci e molto più reali. Ha il touch ID per una maggiore sicurezza, una fotocamera posteriore da 8 MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12 MP sempre con grandangolo e inquadratura automatica. In questa versione hai a disposizione 64 GB di storage per archiviare file installare app e la tecnologia WiFi per navigare su Internet.

Il re dei tablet oggi è tuo a una cifra molto più bassa rispetto a quella di listino. Ovviamente devi essere rapido perché le unità disponibili non sono molte. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo iPad 9 a soli 329 euro, invece che 439 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.