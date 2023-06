Tutti concordano sul fatto che l'iPad "base" di nona generazione abbia davvero tanto ancora offrire. In quanto a prestazioni, è una scheggia come al solito e poi c'è anche da considerare la questione aggiornamenti: essendo del 2021, riceverà ancora diversi major update di iPadOS. Se al tuo ecosistema Apple vuoi aggiungere un iPad ma non vuoi spendere chissà quale cifra astronomica, ecco la soluzione. Su eBay trovi iPad 2021 a soli 308,61€, spedizione compresa. Per completare l'acquisto a questo prezzo devi inserire il codice promozionale VACANZE23 al momento del pagamento.

L'iPad è venduto da GrandeStore, venditore professionale con feedback positivo del 100% e oltre 95mila recensioni di clienti soddisfatti. Ti consiglio di fare in fretta, perché è indicato come "oggetto di tendenza", e questo significa che in tanto lo stanno acquistando in queste ore.

iPad 2021 (9ª gen): su eBay lo sconto è... SUPER!

Gli iPad sono da sempre ottimi dispositivi per l'intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. Il modello base del 2021 ha cornici un po' più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID (che in tanti preferiscono al Face ID) e resta un device decisamente gradevole.

Scheda tecnica alla mano, con poco più di 300 euro ci si porta a casa un tablet con uno splendido display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil (di prima gen) e Smart Keyboard e - soprattutto - la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: essendo dello scorso anno, riceverà un bel po' di major update, a partire da iPadOS 17, presentato da Apple durante la WWDC23 del 5 giugno.

Ricorda che per completare l'acquisto a 309€ devi inserire il codice promo VACANZE23 al momento del pagamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.