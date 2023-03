Il 2022 di Apple si è rivelato più ricco del previsto. In termini di novità, ovviamente. Tra i nuovi prodotti annunciati, ha attirato un bel po' di attenzione l'iPad di 10a generazione, forte del look totalmente rinnovato e di una scheda tecnica davvero niente male. Il prezzo - per molti - rappresenta però un ostacolo difficile da superare, ma grazie alle ottime promozioni targate eBay, si può tirare un sospiro di sollievo.

Blu, giallo o argento che sia, puoi acquistare il tablet del 2022 a meno di 490€. Ti basta utilizzare il codice MARZO23 per ottenere uno sconto di 53,39€ o 54,99€ a seconda della finitura scelta.

iPad 2022: il tablet entry-level di Apple oggi costa ancora meno

L'iPad di 10a generazione ha un design all-screen e vanta un display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo: hai quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirti. Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva spettacolare con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

È scomparso il Touch ID? No è stato semplicemente spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Il processore è l'A14 Bionic, con CPU più performante del 20% e GPU migliore del 10% rispetto alla precedente generazione. Il Neural Engine a 16-core aumenta le prestazioni di apprendimento automatico fino all'80% e rende possibili tutte le più avanzate funzioni legate al machine learning.

Oltre al look rinnovato - e in linea con quello degli ultimi Air e Pro -, a meritare un plauso è la fotocamera frontale, ora posizionata sul lato orizzontale dell'iPad. Ciò consente di guardare sempre l'obiettivo durante una videochiamata FaceTime o quando si registra un video da pubblicare sui social network. Il sensore è da 12 megapixel con angolo di campo di 122° e supporto all'utilissima funzione Inquadratura Automatica (Center Stage).

In termini di connettività, infine, non manca proprio nulla. Spicca di certo il Wi-Fi 6, che si traduce in connessioni il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente. Poi abbiamo la porta USB-C, che manda in pensione lo standard Lightning anche su iPad (e destinato a sparire nel giro di pochissimi mesi anche su iPhone).

Ah, quasi dimenticavo: l'iPad di 10a generazione supporta la Apple Pencil, quindi puoi dare vita a tutti i tuoi spunti d'arte. O puoi semplicemente prendere appunti.

