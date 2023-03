Volgendo per un attimo l'attenzione al 2022 di Apple, risulta quasi impossibile non pensare alla 10ª generazione di iPad. Il gigante di Cupertino ha infatti regalato al suo tablet "di base" un nuovo look, sicuramente più moderno, gradevole e degno d'attenzione. La buona notizia di oggi è che puoi acquistare l'iPad 2022 a prezzo scontato su Amazon: solo 535€ per il modello da 64GB e nella finitura azzurra.

iPad 2022, hai tutta la nostra attenzione

L'iPad di 10a generazione ha un design all-screen e vanta un display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo: hai quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirti. Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva spettacolare con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

È scomparso il Touch ID? No è stato semplicemente spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Prestazioni, fotocamera, specs

Il processore è l'A14 Bionic, con CPU più performante del 20% e GPU migliore del 10% rispetto alla precedente generazione. Il Neural Engine a 16-core aumenta le prestazioni di apprendimento automatico fino all'80% e rende possibili tutte le più avanzate funzioni legate al machine learning.

Oltre al look rinnovato, a meritare attenzione è la fotocamera frontale, ora posizionata sul lato orizzontale dell'iPad. Ciò consente di guardare sempre l'obiettivo durante una videochiamata FaceTime o quando si registra un video da pubblicare sui social network. Il sensore è da 12 megapixel con angolo di campo di 122° e supporto all'utilissima funzione Inquadratura Automatica (Center Stage).

In termini di connettività, infine, non manca davvero nulla. Spicca ad esempio il Wi-Fi 6, che si traduce in connessioni il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente. Poi abbiamo la porta USB-C, che manda in pensione lo standard Lightning anche su iPad (e destinato a sparire nel giro di pochissimi mesi anche su iPhone). E non dimentichiamoci del fatto che con l'iPad di 10a generazione puoi utilizzare la Apple Pencil.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.