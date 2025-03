iPad (10ª gen) da 10,9 pollici e 256GB al PREZZO più BASSO su Amazon

Hai deciso di acquistare un iPad ma non sei riuscito ancora a trovare l'offerta giusta per le tue tasche senza sacrificare le prestazioni? Allora dai un'occhiata a questa strepitosa occasione. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sul bellissimo iPad di 10ª generazione da 10,9 pollici e 256 GB di memoria a soli 449 euro, invece che 539 euro.

Ebbene sì, anche se non viene segnalato considera che il prezzo di listino è quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare anche nel sito ufficiale di Apple. Per cui adesso avrai un risparmio notevole di ben 90 euro sul totale, ovvero il prezzo più basso finora registrato su Amazon. Inoltre puoi pagare in comode rate da 89,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad (10ª gen) a un prezzo mai visto, da non perdere

Sicuramente se vuoi un tablet di qualità che duri anche nel tempo e non deluda devi acquistare un iPad e questo di 10ª generazione ha tutte le caratteristiche per essere un best buy. Il suo rapporto qualità prezzo è difficilmente battibile. Si presenta con il bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici dotato di True Tone per immagini sempre perfette, colori intensi e bassa emissione di luce blu.

Gode del potente chip A14 Bionic con CPU a 6 Core e GPU a 4 Core per garantire ottime performance. Ha uno spessore di soli 7 mm, una fotocamera posteriore da 12 MP dotata di grandangolo per foto e video eccellenti e una fotocamera frontale sempre da 12 MP. Possiede il touch ID per l'autenticazione, la WiFi 6 per Internet veloce e una batteria che dura per tutto il giorno.

Questo è indubbiamente uno dei migliori acquisti di oggi e per non perderlo devi fare in fretta. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo iPad di 10ª generazione da 10,9 pollici a soli 449 euro, invece che 539 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.