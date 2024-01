iPad da 10,9 pollici (modello 2022) in SUPER SCONTO di 140€ su Amazon

Se hai deciso di passare dal lato della mela morsicata, o se lo sei sempre stato, sono certo che non vorrai perderti questa offerta. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello il mitico iPad da 10,9 pollici (modello 2022) a soli 449 euro, invece che 589 euro.

Se lo sconto che vedi è solo del 10% tieni presente che in realtà quello non è sul prezzo di listino ma sull'ultimo prezzo più basso. Per cui in questo momento con lo sconto del 24% puoi risparmiare ben 140 euro dal costo di partenza. Una vera bomba. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci, e sei un cliente Prime, puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 89,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad da 10,9 pollici: a questo prezzo è da prendere all'istante

Non c'è molto da dire, a una cifra così bassa è da avere subito, senza nemmeno pensarci un secondo. Anche se non è uno dei modelli più recenti monta il potentissimo chip A14 Bionic con CPU a 6 Core e una scheda grafica a 4 Core.

Possiede il fantastico display Liquid Retina con True Tone da 10,9 pollici e una fotocamera pazzesca da 12 MP con grandangolo per foto e video indimenticabili. È compatibile con la Apple Pencil di prima generazione e con la Magic Keyboard Folio. Questa è la versione WiFi da 64 GB di colorazione azzurra ma ovviamente potrai scegliere il modello che più fa per te tra tanti disponibili, tutti a ottimi prezzi.

Dunque prima che tutto finisca e le unità disponibili spariscano, vai su Amazon e acquista il tuo iPad da 10,9 pollici (modello 2022) a soli 449 euro, invece che 589 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

