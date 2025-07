iOS 26 introduce un potente filtro anti-spam per l'app Messaggi

Con l’arrivo di iOS 26, Apple introduce una novità nella gestione delle comunicazioni, promettendo di liberare gli utenti dall’invasione di contenuti non richiesti. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti nell’esperienza utente, grazie all’implementazione di un sistema avanzato di identificazione e gestione dello spam.

Il funzionamento del filtro anti-spam

Il cuore dell’innovazione risiede nella capacità di Apple Messaggi di riconoscere automaticamente i messaggi indesiderati, archiviarli in una sezione dedicata e silenziare le notifiche relative. Questa funzione rivoluzionaria introduce una nuova organizzazione dell’app Messaggi, suddividendo le comunicazioni in quattro categorie principali per una gestione più efficace:

conversazioni standard, dedicate ai contatti regolari.

dedicate ai contatti regolari. Messaggi da numeri non in rubrica, per mittenti sconosciuti ma potenzialmente legittimi.

per mittenti sconosciuti ma potenzialmente legittimi. Contenuti indesiderati , per i messaggi classificati automaticamente come spam.

, per i messaggi classificati automaticamente come spam. Messaggi cancellati, per recuperare comunicazioni eliminate di recente.

Questa riorganizzazione rende più semplice e intuitivo il controllo delle comunicazioni, grazie a un selettore posizionato nell’angolo superiore destro dell’interfaccia. Inoltre, un indicatore visivo segnala la presenza di nuovi messaggi nelle sezioni filtrate, assicurando che nessuna comunicazione importante venga trascurata.

Un controllo totale per l’utente

La flessibilità è uno dei punti di forza del nuovo sistema. Gli utenti hanno la possibilità di configurare i filtri per i mittenti sconosciuti e per lo spam in base alle proprie esigenze. Questa personalizzazione consente di bilanciare protezione e accessibilità, adattando il sistema a diverse preferenze personali.

Anche i messaggi filtrati rimangono accessibili nelle sezioni dedicate, offrendo agli utenti un controllo completo sulle proprie comunicazioni. Questo approccio garantisce che nessun messaggio venga perso, mantenendo comunque alta la protezione contro i contenuti indesiderati.

Un futuro senza spam

L’introduzione del nuovo sistema di filtraggio dei messaggi rappresenta un passo significativo verso una comunicazione più pulita ed efficiente. Con Apple Messaggi e il suo innovativo filtro anti-spam, gli utenti possono finalmente dire addio alle continue interruzioni causate dai messaggi indesiderati.