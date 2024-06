iOS 18: in arrivo un pulsante dedicato per spegnere l'iPhone

Dimenticatevi di dover cercare su internet come spegnere il vostro iPhone! Con l'arrivo di iOS 18, Apple introduce un pulsante di accensione dedicato che semplificherà notevolmente questo processo. Questa nuova funzione rappresenta un significativo miglioramento per tutti gli utenti iPhone, eliminando la confusione legata alla procedura attuale.

Negli ultimi anni, spegnere un iPhone non è stato così intuitivo come un tempo, soprattutto con l'abbandono del pulsante Home. Sui modelli attuali, è necessario tenere premuti contemporaneamente il tasto laterale e uno dei tasti del volume per attivare il cursore di spegnimento. Questa combinazione ha creato confusione tra molti utenti, tanto che Apple ha dovuto pubblicare una pagina di supporto per spiegare come eseguire correttamente la procedura.

Per risolvere questo problema, iOS 18 introduce un pulsante di accensione dedicato all'interno del Centro di Controllo. Questa modifica mira a rendere l'esperienza utente più semplice e intuitiva. Spegnere il proprio iPhone diventerà finalmente un'operazione immediata e priva di complicazioni.

I passaggi per accedere al nuovo pulsante su iOS 18

Per spegnere il tuo iPhone con iOS 18, sarà sufficiente aprire il Centro di Controllo con un gesto di scorrimento dall'angolo in alto a destra dello schermo. Nell'angolo in alto a destra del Centro di Controllo, troverai il nuovo pulsante di accensione, simile a quello già presente su iPad. Premendo il pulsante di accensione, comparirà il cursore di spegnimento standard, proprio come sui modelli con pulsante Home.

L'introduzione del pulsante di accensione dedicato rappresenta un ritorno alla semplicità e un passo avanti per la user-friendly di iPhone. Questo piccolo ma significativo cambiamento dovrebbe risolvere la confusione che molti utenti hanno sperimentato negli ultimi anni quando si trattava di spegnere il proprio dispositivo.

Inoltre, l'integrazione del pulsante nel Centro di Controllo lo rende facilmente accessibile, eliminando la necessità di cercare la combinazione di tasti corretta. In definitiva, il pulsante di accensione dedicato di iOS 18 è una gradita aggiunta che migliorerà l'esperienza utente complessiva per gli utenti iPhone, rendendo la gestione del dispositivo più semplice e intuitiva.