iOS 18.4 beta 2 porta alcune funzionalità AI sui vecchi iPhone

Apple ha finalmente portato la sua funzionalità Apple Intelligence chiamata Visual Intelligence su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. iOS 18.4 beta 2 è infatti il primo aggiornamento software a introdurre la funzionalità di ricerca visiva connessa a Google e ChatGPT su un modello esterno alla gamma iPhone 16. Visual Intelligence era inizialmente richiamata solo tramite una pressione prolungata del Controllo fotocamera sulla serie 16 (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max). Tuttavia, Apple ha recentemente introdotto iPhone 16e senza un pulsante Controllo fotocamera. Per questo motivo, l’azienda di Cupertino ha deciso di richiamare Visual Intelligence tramite il pulsante Azione e il Centro di controllo.

La vera novità è però la possibilità, a partire da iOS 18.4 beta 2, di sfruttare Visual Intelligence anche sui già citati iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Questi due modelli includevano già il supporto Apple Intelligence (in versione beta). Tuttavia, ma non potevano sfruttare la funzionalità AI visiva, dedicata soltanto agli ultimi top di gamma. Fortunatamente, le cose sono adesso cambiate.

iOS 18.4 beta 2: nessuna notizia dell’arrivo di Visual Intelligence su vecchi iPad

L’arrivo di Visual Intelligence su iPhone 15 Pro, non è una novità. Già qualche settimana fa, la stessa Apple aveva confermato quello che per molti era soltanto una speranza. Tuttavia, nonostante la buona notizia, l'azienda non aveva fatto cenno all’aggiornamento software avrebbe introdotto il supporto. Ad oggi, iPhone 15 Pro e iPhone 16e non sono gli unici modelli a includere il supporto Visual Intelligence tramite il pulsante Azione e il Centro di controllo. Non è chiaro se in futuro Cupertino decida di estendere il supporto anche a dispositivi meno recenti (che supportano almeno iOS 18.4 beta 2). Tra l’altro Apple non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione in merito al supporto per iPad. Al momento, soltanto i modelli più recenti sono in grado di supportare Apple Intelligence. L’azienda di Cupertino correggerà il tiro o i possessori di vecchi iPad dovranno rassegnarsi all’idea di non poter usare gli strumenti AI di Apple? Solo il tempo potrà dirlo.