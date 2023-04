iOS 17: Centro di Controllo tutto nuovo su iPhone

In occasione della WWDC 2023 che si terrà dal 5 al 9 giugno, Apple toglierà i veli alle nuove versioni dei sistemi operativi per i suoi dispositivi. Alla presentazione di iOS 17 per iPhone, dunque, mancano ancora svariate settimane, ma le indiscrezioni al riguardo stanno già correndo sul Web ed è infatti notizia recente quella che l’OS presenterà un Centro di Controllo totalmente rinnovato.

iOS 17: Centro di Controllo rinnovato

Stando a quanto riportato dal sito MacRumors da un leaker considerato piuttosto affidabile sulla base di precedenti rivelazioni, il Centro di Controllo di iOS 17 verrà per l’appunto rinnovato e arricchito di nuove funzionalità. L’informazione, però, è abbastanza generica e non è chiaro, al momento, cosa cambierà di preciso.

Ad oggi, il Centro di Controllo di iOS consente solo di aggiungere alcuni collegamenti rapidi ad alcune funzioni, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, volume e luminosità del display e duplicazione dello schermo, che possono essere scelte da un elenco predefinito. Presumibilmente, dunque, il colosso di Cupertino potrebbe aver deciso di modificare il design e concedere un maggior grado di personalizzazione agli utenti, ma si tratta, appunto, solo di ipotesi e non vi è ancora nulla di certo.

Ricordiamo che il Centro di Controllo è stato implementato per la prima volta con iOS 7 e proprio quest’anno compie dieci anni. Può essere aperto effettuando uno scorrimento verso il basso dall’angolo in alto a destra del display di iPhone sui modelli di “melafonino” che supportano il Face ID e dal passo dello schermo verso l’altro su quelli che supportano il Touch ID.

