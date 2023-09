iOS 17.0.1: Apple rilascia aggiornamento per correggere bug

Oggi è il giorno di iPhone 15. Dopo la presentazione avvenuta lo scorso 12 settembre, il nuovo top di gamma è finalmente nelle mani dei primi utenti che hanno effettuato il preordine. Tuttavia, oltre all’attesissimo flagship, Apple ha annunciato anche un’altra novità relativa a iOS 17 e iPadOS 17. L’azienda di Cupertino ha infatti rilasciato un update che porta i sistemi operativi alla versione iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1. Come riportato sul comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Apple, queste nuove versioni includono importanti aggiornamenti sulla sicurezza e risolvono alcuni bug. Naturalmente si tratta di un aggiornamento minore, che non introduce alcuna nuova funzione.

iOS 17.0.1: le vulnerabilità risolte da Apple

Il primo dei tre bug menzionati da Apple riguarda il kernel, ovvero il “cuore pulsante” del sistema operativo. Come riportato dall’azienda di Cupertino, questo problema avrebbe potuto consentire a qualsiasi utente malintenzionato di ottenere dei privilegi superiori all’interno del sistema. Il secondo permetteva a qualsiasi app dannosa di eludere la convalida dei certificati di sicurezza ed essere invece rilevata come app sicura approvata da Apple. Il terzo bug riguarda invece il WebKit, ovvero il motore di rendering di Safari. Questo problema consentiva l’esecuzione di codice arbitrario attraverso la creazione di pagine web dedicate.

L’azienda di Cupertino ha confermato la risoluzione di tutte le vulnerabilità, anche se non esclude che questi bug possano già essere stati sfruttati attivamente contro versioni del sistema operativo precedenti a iOS 16.7. Le stesse vulnerabilità sono state anche risolte su watchOS (il sistema operativo per Apple Watch), con il rilascio di watchOS 10.0.1. Infine, per quanto riguarda gli utenti iPhone 15 (con iOS 17 nativo), Apple ha rilasciato la versione iOS 17.0.2. Oltre ad apportare miglioramenti alla sicurezza, questo update corregge un problema che impedisce il trasferimento dei dati da un altro iPhone durante la configurazione. Per effettuare l’aggiornamento è sufficiente aprire le Impostazioni del device, toccare Generali e, infine, Aggiornamento software.