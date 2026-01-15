IONOS Web Hosting: sito online gratis per 1 anno

Uno dei principali vantaggi del Web Hosting IONOS è la possibilità di scalare le risorse in modo semplice e immediato. Se il traffico aumenta o il progetto evolve, è possibile potenziare spazio, prestazioni e funzionalità senza migrazioni complesse o interruzioni del servizio. Dall’installazione in un clic di CMS come WordPress, Joomla o Drupal, fino all’accesso a strumenti professionali come PHP 8.2, SSH e WP-CLI, IONOS accompagna la crescita del sito in ogni fase, mantenendo costi prevedibili e un’elevata affidabilità.

Sicurezza, assistenza e strumenti professionali