IONOS Web Hosting: sito online gratis per 1 anno

Avviare un progetto online nel 2026 non deve per forza significare grandi investimenti iniziali. Con il Web Hosting di IONOS, il provider n.1 in Europa, puoi portare il tuo sito online a costo zero per il primo anno, senza rinunciare a prestazioni, sicurezza e affidabilità. Un’opportunità concreta per testare, far crescere o rilanciare il tuo business digitale con un’infrastruttura professionale, supportata da data center europei e assistenza italiana 24/7.
IONOS garantisce una disponibilità del 99,99% grazie a un’infrastruttura cloud ridondata e georidondante, ospitata esclusivamente in data center europei. Questo significa caricamenti rapidi, maggiore stabilità e dati protetti secondo gli standard UE. Ogni piano include dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, traffico illimitato ed e-mail professionale, elementi fondamentali per trasmettere affidabilità ai clienti.
Offerta esclusiva: primo anno gratis
Tra i punti di forza dell’offerta spicca la promozione Plus: 0 € al mese per il primo anno, con un risparmio fino a 120 €, poi 9 €/mese (IVA esclusa). Una formula ideale per avviare un progetto online riducendo i costi iniziali. I piani Standard, Plus e Premium coprono esigenze diverse, da piccoli siti a progetti in forte crescita, con spazio su NVMe SSD fino a 350 GB e risorse scalabili.
Standard: ideale per iniziare, 100 GB NVMe SSD
Plus e Premium: più risorse, CDN integrata e performance avanzate
Un’infrastruttura pensata per crescere senza limiti
Uno dei principali vantaggi del Web Hosting IONOS è la possibilità di scalare le risorse in modo semplice e immediato. Se il traffico aumenta o il progetto evolve, è possibile potenziare spazio, prestazioni e funzionalità senza migrazioni complesse o interruzioni del servizio. Dall’installazione in un clic di CMS come WordPress, Joomla o Drupal, fino all’accesso a strumenti professionali come PHP 8.2, SSH e WP-CLI, IONOS accompagna la crescita del sito in ogni fase, mantenendo costi prevedibili e un’elevata affidabilità.
Sicurezza, assistenza e strumenti professionali
IONOS integra protezione DDoS, scansione antimalware, backup automatici fino a 6 giorni e accesso avanzato via SSH, SFTP e WP-CLI. L’assistenza clienti è disponibile 24/7 in lingua italiana, con consulente personale dedicato nei giorni lavorativi. Per conoscere l'offerta completa di IONOS Web Hostingclicca qui.
