IONOS Web Hosting in offerta: piano Plus gratis per un anno intero

Il piano hosting Plus di IONOS è un'offerta di ingresso senza dubbio aggressiva e sensazionale se devi lanciare o trasferire un sito web, azzerando completamente il canone mensile per il primo anno. Parliamo dopo tutto di un pacchetto che include 200 GB di archiviazione su storage NVMe SSD ad alte prestazioni, supporto CDN integrato, uptime contrattuale del 99,99%, dominio e certificato SSL inclusi, 2 caselle di posta e scanner antimalware, il tutto supportato da assistenza in lingua italiana 24/7.

Questa offerta nasce dunque per permetterti di eliminare del tutto ogni barriera di ingresso nella progettazione e nel lancio del tuo progetto web. Con 120 euro di sconto immediato azzeri del tutto il costo del canone per il primo anno sul piano Web Hosting Plus che, come detto, include 200 GB di spazio su memoria ultra-rapida NVMe SSD con accesso esteso alle risorse del server e rete CDN integrata a garantire tempi di caricamento velocissimi per i tuoi visitatori.

L'infrastruttura, del resto, poggia sulla rete del primo provider europeo, con un'affidabilità e una disponibilità garantita del 99,99% per evitare qualsiasi interruzione di servizio. Avrai a disposizione anche un dominio personalizzato in omaggio per il primo anno, la protezione del certificato SSL Wildcard, due caselle e-mail professionali configurabili con il proprio indirizzo e uno scanner antimalware integrato.

Per qualsiasi dubbio, sarà inoltre attiva l'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in lingua italiana. Così puoi mandare online la tua idea nel cassetto.

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