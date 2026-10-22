IONOS VPS Hosting parte da 2€ al mese: attiva il tuo server con lo sconto

Per avviare un progetto online, ospitare applicazioni o gestire un server con risorse dedicate, IONOS VPS Hosting è in offerta a partire da 2 euro al mese per i primi tre mesi. Una promozione che riguarda diversi pacchetti, con configurazioni che arrivano fino a 12 vCore, 24 GB di RAM e 720 GB di spazio NVMe.

Il vantaggio di un server VPS è quello di poter contare su un ambiente virtuale con risorse assegnate, utile se hai esigenze che vanno oltre un hosting condiviso. IONOS ti permette di scegliere la configurazione più adatta al tuo progetto, senza pagare da subito il prezzo pieno previsto per il servizio.

Il piano VPS S+ costa 2 euro al mese per 3 mesi e include 1 vCore, 2 GB di RAM e 60 GB di archiviazione NVMe. Se ti servono più risorse, il VPS M+ scende a 4 euro mensili nel periodo promozionale, con 2 vCore, 4 GB di RAM e 120 GB NVMe. Per carichi di lavoro più impegnativi, il VPS L+ è proposto a 7 euro al mese, con 4 vCore, 8 GB di RAM e 240 GB NVMe.

Sono presenti poi configurazioni superiori pensate per chi necessità di maggiore capacità: il VPS XL+ offre 8 vCore, 16 GB di RAM e 480 GB NVMe a 12 euro al mese, mentre il VPS XXL+ arriva a 12 vCore, 24 GB di RAM e 720 GB NVMe a 17 euro mensili. Tutti questi prezzi promozionali valgono per i primi tre mesi: è inoltre previsto un costo di attivazione di 10 euro.

Ogni pacchetto include traffico illimitato fino a 1 Gbit/s, virtualizzazione completa e la nuova funzione di installazione delle app in un clic, che semplifica la configurazione iniziale. IONOS sottolinea anche la disponibilità superiore al 99,99% e un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con consulente personale.

Al di là dello sconto hai infine la possibilità di provare il servizio per 30 giorni grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati che dura un mese dal momento dell'acquisto.

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