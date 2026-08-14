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IONOS ti regala WordPress per 1 anno: così crei e lanci il tuo sito web

Come creare un sito WordPress gratis per 12 mesi: scopri l'incredibile promozione IONOS.
IONOS ti regala WordPress per 1 anno: così crei e lanci il tuo sito web
Come creare un sito WordPress gratis per 12 mesi: scopri l'incredibile promozione IONOS.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 14 ago 2026
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IONOS rilancia la sua promozione sull'hosting per WordPress: affidandoti al provider cloud leader in Europa, potrai avere 1anno completamente gratis per il tuo sito web basato sulla piattaforma più utilizzata al mondo, per poi proseguire con una tariffa sostenibile a partire da soli 10 euro al mese.

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hosting per wordpress ionos gratis

La proposta mette sul pacchetto tutto ciò che serve per costruire, lanciare e mantenere efficiente il tuo sito web basato su WordPress. A cominciare dalle innovative funzioni con intelligenza artificiale integrata, che ti aiuteranno a velocizzare i flussi di lavori sia nella creazione di pagine e contenuti, sia nella struttura stessa del sito, trovando subito la configurazione e lo stile ideale per le tue esigenze.

A supportarti ci saranno prestazioni di alto livello, con velocità di caricamento delle pagine immediata e intero ambiente potenziato da plugin di caching e dal modulo OPcache, che riducono al minimo i tempi di risposta del server anche in presenza di picchi di traffico imprevisti.

Nel tuo pacchetto troverai anche un comparto dedicato alla sicurezza e alla continuità operativa dei dati, con backup giornalieri automatici, una protezione DDoS e scansioni di sicurezza quotidiane per individuare e neutralizzare subito qualsiasi vulnerabilità.

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