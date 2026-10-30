IONOS ti offre 12 mesi di hosting gratuito per creare un sito Joomla

Hai deciso di aprire un sito web su piattaforma Joomla!? L'offerta IONOS allora merita la tua attenzione perché il piano Plus è gratuito per i primi 12 mesi, con un risparmio complessivo di 120 euro rispetto al costo ordinario: questo ti permetterà di iniziare a costruire il tuo progetto senza pagare il canone durante il primo anno e vedere come va prima di decidere se proseguire.

La proposta comunque è interessante al di là del prezzo azzerato: hai a disposizione 200GB su SSD NVMe, risorse server estese e prestazioni migliorate grazie alla CDN. Joomla! è già supportato attraverso estensioni gratuite preinstallate, così puoi concentrarti sulla gestione dei contenuti e sulla realizzazione del sito senza dover partire da zero con ogni configurazione.

Nel pacchetto trovi anche un dominio gratuito per un anno, due caselle e-mail professionali e un certificato SSL, indispensabile per offrire una connessione protetta ai visitatori. IONOS include inoltre uno scanner antimalware per controllare il sito e individuare eventuali minacce, insieme all'assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Infine, altro elemento da considerare è la garanzia soddisfatti o rimborsati, che aggiunge una ulteriore tutale durante la scelta del servizio. Quindi, se hai in programma di realizzare un sito con Joomla! e vuoi contenere le spese iniziali, un anno gratuito con 200 GB NVMe, dominio ed e-mail inclusi è un buon punto di partenza.

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