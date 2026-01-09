IONOS regala per un anno il suo hosting con tool AI e dominio incluso

Hai in mente di realizzare un blog, un e-commerce o un semplice sito-vetrina personale? In ogni caso, ti serve un hosting affidabile. Siamo qui giusto per consigliarti uno dei più convenienti del mercato: IONOS Website Builder.

Questo piano offre la straordinaria possibilità di creare un sito completo gratuitamente per 12 mesi, con un risparmio complessivo di 216 euro. Inclusi abbiamo anche il dominio gratuito e numerosi strumenti evoluti supportati dall'intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta di IONOS.

IONOS è uno strumento semplice, ideale per chi parte da zero

La soluzione firmata IONOS è stata pensata soprattutto per chi è alle prime armi e desidera un percorso chiaro e guidato. L'editor accompagna passo dopo passo l'utente: dalla selezione del modello grafico fino alla messa online del sito, senza richiedere competenze tecniche. Nel pacchetto sono compresi sito e dominio gratuiti per il primo anno, oltre a una casella email professionale con 12 GB di spazio.

Uno degli elementi più interessanti è l'integrazione dell'AI, che accelera la creazione di testi, struttura e design. Il generatore intelligente realizza una base completa del sito in pochi minuti partendo da semplici indicazioni iniziali. Sono inclusi strumenti AI per:

Scrittura dei contenuti;

Ottimizzazione dei testi;

Creazione di immagini;

Scelta automatica delle palette colore.

Realizzare un sito con IONOS richiede solo tre passaggi: scegliere un template, inserire i contenuti e personalizzare tutto tramite drag & drop. Le impostazioni SEO integrate aiutano a migliorare la visibilità sui motori di ricerca, mentre certificato SSL gratuito, design responsive e assenza di pubblicità garantiscono un risultato professionale.

Chi lo desidera può anche aggiungere un e-commerce con sistemi di pagamento e spedizione integrati. A completare l'offerta c'è un consulente personale, sempre disponibile per supporto tecnico o operativo.

Il Website Builder di IONOS è gratis per un anno intero: una promozione da cogliere subito per avviare un progetto online senza costi iniziali. Per averla basta andare sul sito ufficiale.

