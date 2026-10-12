IONOS regala 12 mesi di hosting WordPress: sito online gratis per un anno

Forse è questo il momento migliore di dare fondo al tuo progetto di aprire un blog, creare il sito della tua attività o dare una presenza online a una tua idea digitale. IONOS, celebre fornitore di hosting, propone infatti una promozione interessante per partire subito senza pagare un centesimo: un piano WordPress a 0 euro al mese per i primi 12 mesi e con un risparmio garantito di 132 euro. Al termine del periodo promozionale, il prezzo passa a 10 euro al mese, IVA esclusa, a meno che tu non decida di cambiare. Nel frattempo, però, hai ben 365 giorni per lanciare e far evolvere il tuo progetto.

Il pacchetto strizza l'occhio a chi vuole realizzare un sito WordPress senza dover gestire gli aspetti tecnici: la piattaforma ti mette infatti a disposizione 50GB di spazio, prestazioni ottimizzate e cinque indirizzi email legati al tuo dominio, incluso nel prezzo, insieme a un database standard e un pannello di controllo per amministrare il progetto.

Focus decisivo viene dato all'intelligenza artificiale, con strumenti che aiutano a creare creare testi, immagini, pagine e articoli per il blog, una possibilità che può velocizzare la fase iniziale, soprattutto se non hai molta esperienza nella realizzazione di siti web. Non mancano naturalmente le funzioni dedicate alla sicurezza e alla gestione del sito: il servizio prevede scansioni giornaliere per individuare malware e vulnerabilità, protezione dagli attacchi DDoS e una disponibilità dichiarata del 99,99%. Sono inoltre compresi i backup automatici e Jetpack Vault Backup gratuito per 12 mesi.

Partire con un costo di hosting iniziale pari a zero è senza dubbio un gran vantaggio, dato che avrai a disposizione tutto quello che serve. Tra un anno potrai poi decidere cosa fare con il tuo progetto.

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