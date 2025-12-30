IONOS Plus: crea il tuo sito web con l'hosting gratis per tutto il 2026

Per un periodo limitato è possibile utilizzare il servizio di web hosting di IONOS senza alcun costo iniziale. L'iniziativa riguarda il piano Plus, che viene offerto con canone azzerato per i primi 12 mesi, per un risparmio pari a 10 euro al mese (IVA esclusa).

Una proposta molto interessante per chi cerca una soluzione completa e pronta all'uso, con dominio gratuito per un anno e 200 GB di spazio di archiviazione su NVMe SSD. Per aderire all'offerta basta collegarsi al sito ufficiale di IONOS e avviare l'attivazione online.

Perché scegliere il piano Plus di IONOS

Il piano Plus di IONOS offre un'esperienza di hosting ricca di funzionalità, adatta sia a nuovi progetti sia a siti già avviati.

Tra i principali vantaggi inclusi troviamo 200 GB di spazio su dischi NVMe SSD, che garantiscono elevate prestazioni, due caselle email professionali, un dominio incluso per il primo anno e uno scanner antimalware per aumentare la sicurezza dei siti ospitati.

Il servizio prevede traffico illimitato e un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la possibilità di contare anche su un consulente personale, un plus che può fare la differenza nella gestione quotidiana del sito. L'affidabilità di IONOS è confermata anche dalle valutazioni degli utenti: su Trustpilot l'azienda vanta un TrustScore di 4,5 su 5, indice di un alto livello di soddisfazione.

Grazie alla promozione attuale, il piano Plus di IONOS è gratuito per un intero anno. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnova automaticamente al costo di 9 euro al mese più IVA.

