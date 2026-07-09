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IONOS offre un servizio hosting per WordPress con AI gratis per il primo anno

Dal secondo anno il piano passa a 10 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.
IONOS offre un servizio hosting per WordPress con AI gratis per il primo anno
Dal secondo anno il piano passa a 10 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 lug 2026
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IONOS, uno dei principali provider cloud in Europa, offre un hosting per WordPress gratuito per il primo anno. La particolarità del servizio è l’inclusione dell’AI, grazie alla quale chiunque può aprire un nuovo sito web nel giro di pochi minuti senza alcun tipo di conoscenza informatica né di programmazione.

Il piano in offerta è Expand, progettato appositamente per le persone che intendono realizzare un sito in grado di raggiungere il maggior numero di persone. Al termine del primo anno il piano passa a 10 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Pagina offerta IONOS

hosting per wordpress ionos gratis

Che cosa include il piano Expand dell'azienda IONOS

Con Expand ciascun utente ha a disposizione 50 GB di spazio di archiviazione su SSD, dove conservare i file più importanti del progetto online, dalle immagini ai video, passando per il tema, i plugin e altro ancora. A disposizione vi sono anche cinque indirizzi e-mail professionali, con cui poter dialogare con i propri lettori o clienti in qualsiasi momento della giornata.

IONOS è anche sinonimo di performance superiori alla media, prestazioni che svolgono un ruolo sempre più centrale nell’esperienza d’uso dei lettori e, di conseguenza, nel posizionamento del sito stesso sulle pagine dei motori di ricerca, come sanno bene tutti coloro che negli ultimi mesi hanno pagato dazio di fronte all’ennesimo aggiornamento dell’algoritmo di Google.

Un altro strumento di valore incluso nel piano Expand è il pannello di controllo per la gestione del sito realizzato con WordPress, pannello che aiuta a controllare in modo professionale la salute nonché la crescita del sito web. A tutto questo poi si somma uno strumento di analisi antimalware e vulnerabilità che verifica in tempo reale eventuali problemi, così da poter aumentare il livello di protezione e sicurezza online.

Pagina offerta IONOS

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