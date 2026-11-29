Se si ha in mente di aprire un nuovo sito web e si vuole partire con il piede giusto, cioè affidandosi a un servizio hosting affidabile e veloce, l’offerta del Black Friday di IONOS arriva al momento giusto. Gli utenti che scelgono il piano Expand beneficiano di un hosting per WordPress gratuito per 12 mesi, poi al rinnovo 10 euro al mese.

Con Expand di IONOS è possibile andare online in pochi minuti grazie all’intelligenza artificiale di IONOS, ottenere un sito web tre volte più veloce in media rispetto alla concorrenza e ottenere un dominio, SSL e indirizzi e-mail professionali senza spendere un centesimo.

Una delle rivoluzioni degli ultimi mesi in questo settore è il website builder basato sull’AI, che consente di creare un sito da zero nel giro di pochi minuti senza alcuna conoscenza, né di informatica né tantomeno di programmazione. Da oggi, dunque, tutti possono aprire un nuovo sito.

Un’altra componente caratteristica delle soluzioni hosting di IONOS è la velocità. D’altronde tutti sanno quanto sia un elemento cardine per la riuscita o meno di un progetto online, sia per una migliore esperienza utente sia come incentivo nel completare la transazione, portando così il titolare del sito a ottenere un rendimento migliore.

Nel pacchetto Expand sono inclusi un dominio, cinque indirizzi e-mail e il protocollo SSL. In più vi sono 50 GB di spazio di archiviazione su SSD, uno strumento di analisi antimalware e vulnerabilità, un pannello di controllo per la gestione del sito, aggiornamenti e backup automatici, più tutta una serie di strumenti AI.

Per chi non lo conoscesse, IONOS è uno dei principali provider di servizi hosting presente in Europa. Ha sede in Germania e vanta oltre 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo. L’offerta attuale, valida per un periodo di tempo limitato, non prevede né costi di attivazione né vincoli.

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