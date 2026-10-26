IONOS MyWebsite Now Plus è gratis per 12 mesi: crea il tuo sito

IONOS MyWebsite Now Plus è il pacchetto perfetto per chi vuole partire da un modello già pronto e personalizzarlo con strumenti intuitivi per dare vita al proprio sito web. Questo piano è disponibile in offerta eccezionale gratuitamente per 12 mesi, anziché a 18 euro al mese, e include anche un dominio per il primo anno e una casella e-mail.

Il servizio ti mette a disposizione un generatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale, che ti aiuta a realizzare rapidamente una prima versione del progetto partendo dalle idee che le fornirai tu. Puoi scegliere un template adatto alla tua attività, aggiungere testi e immagini e intervenire sul layout attraverso le funzioni di editing.

Lo spazio incluso è di 50GB con la possibilità di creare fino a 200 pagine e, tra gli strumenti disponibili, trovi anche una casella e-mail da 12GB, il generatore di loghi IA e le funzioni per creare testi, immagini e palette di colori. Puoi inoltre utilizzare il generatore di testi SEO e l'ottimizzazione dei contenuti per lavorare sulla visibilità del sito, mentre SiteAnalytics ti permette di analizzare le visite ricevute. È presente anche marketingRadar, dedicato all'analisi competitiva.

Il processo di creazione è super semplificato: scegli un template, inserisci i tuoi contenuti e personalizza il layout prima della pubblicazione. Con un consulente tecnico sempre a disposizione, MyWebsite Now Plus è perfetto per dare il via al tuo progetto web a costo zero e a zero fatica.

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