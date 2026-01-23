IONOS lancia il servizio di PEC europea: costa solo 1€ all'anno

Una delle novità più interessanti di IONOS, azienda specializzata in servizi hosting e server ma non solo, è la PEC europea. Si tratta di un servizio di posta elettronica certificata valido in tutta l'Ue, che in questo momento è proposto in sconto sia per uso professionale che aziendale (agenzie, team e PMI) al prezzo di 1€ per il primo anno.

L'attivazione è immediata e i vantaggi sono molti: andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona la PEC di IONOS.

Le caratteristiche del servizio PEC di IONOS

La PEC di IONOS, certificata valida e riconosciuta in tutta Europa, consente di comunicare con validità legale in tutto il Vecchio Continente. Puoi accedere alla tua casella ovunque ti trovi, quando vuoi, sia da smartphone che da PC. Ed è possibile gestirla insieme al tuo team o con una cerchia ristretta.

Altra caratteristica molto interessante è che questo servizio invia notifiche ogni volta che si riceve una nuova PEC, così da non perdere più alcun valore legale. Da menzionare poi la protezione avanzata e la sicurezza che garantisce IONOS: abbiamo certificazione ISO, protezione SSL e DDoS e aggiornamenti automatici.

Ricapitolando, la PEC di IONOS include:

1 GB di spazio

Conformità agli standard europei (REM)

Notifiche tramite e-mail

Sincronizzazione multi-dispositivo

Servizio multiutenza

I piani disponibili sono due (Professionale e Agenzie) ed entrambi sono proposti con il 90% di sconto. Al rinnovo il piano Professionale costa 10€ all'anno, quello Agenzie 25€. Per approfittare della promozione in corso basta andare sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.