IONOS lancia il servizio di PEC europea: costa solo 1€ all'anno

La novità di IONOS è il servizio di PEC, valido in tutta Europa. Ora è proposto al prezzo di 1€ per un anno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 23 gen 2026
Una delle novità più interessanti di IONOS, azienda specializzata in servizi hosting e server ma non solo, è la PEC europea. Si tratta di un servizio di posta elettronica certificata valido in tutta l'Ue, che in questo momento è proposto in sconto sia per uso professionale che aziendale (agenzie, team e PMI) al prezzo di 1€ per il primo anno.

L'attivazione è immediata e i vantaggi sono molti: andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona la PEC di IONOS.

Le caratteristiche del servizio PEC di IONOS

La PEC di IONOS, certificata valida e riconosciuta in tutta Europa, consente di comunicare con validità legale in tutto il Vecchio Continente. Puoi accedere alla tua casella ovunque ti trovi, quando vuoi, sia da smartphone che da PC. Ed è possibile gestirla insieme al tuo team o con una cerchia ristretta.

Altra caratteristica molto interessante è che questo servizio invia notifiche ogni volta che si riceve una nuova PEC, così da non perdere più alcun valore legale. Da menzionare poi la protezione avanzata e la sicurezza che garantisce IONOS: abbiamo certificazione ISO, protezione SSL e DDoS e aggiornamenti automatici.

Ricapitolando, la PEC di IONOS include:

  • 1 GB di spazio
  • Conformità agli standard europei (REM)
  • Notifiche tramite e-mail
  • Sincronizzazione multi-dispositivo
  • Servizio multiutenza

I piani disponibili sono due (Professionale e Agenzie) ed entrambi sono proposti con il 90% di sconto. Al rinnovo il piano Professionale costa 10€ all'anno, quello Agenzie 25€. Per approfittare della promozione in corso basta andare sul sito di IONOS.

