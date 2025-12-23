IONOS Hosting Plus: un anno gratis per creare e gestire il tuo sito web

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 23 dic 2025
Link copiato negli appunti

Scegliere un servizio di hosting affidabile è essenziale per gestire un sito web in modo professionale, ma spesso i costi iniziali possono rappresentare un ostacolo. Proprio per questo motivo, l'offerta attuale di IONOS è un'opportunità da cogliere: per un periodo limitato è possibile avere il piano Plus gratis per un anno.

Si tratta di una piattaforma completa e ricca di funzionalità, normalmente disponibile a pagamento. Vediamo quali sono le caratteristiche garantite da IONOS.

Vai all'offerta di IONOS

Un anno gratis con IONOS Plus

La promozione consente di attivare il piano Plus di IONOS gratuitamente per un intero anno, azzerando un costo che solitamente ammonta a 10 euro più IVA al mese. Mette a disposizione:

  • 200 GB di spazio di archiviazione NVMe due caselle e-mail professionali;
  • Uno scanner antimalware per la protezione del sito;
  • Un dominio gratuito per il primo anno.

Un altro punto di forza è l'assistenza clienti: IONOS offre supporto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con operatori disponibili anche in lingua italiana, un vantaggio importante per risolvere rapidamente qualsiasi problema tecnico o richiesta di chiarimento.

La qualità è confermata anche dal giudizio degli utenti: le recensioni su Trustpilot assegnano a questo servizio hosting una valutazione media di 4,5 stelle su 5, a testimonianza dell'affidabilità e della soddisfazione generale dei clienti.

Considerando la promozione in corso, il piano Plus di IONOS si presenta come un'occasione concreta per avviare o gestire un sito web con strumenti professionali, risparmiando sull'investimento iniziale. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di IONOS.

Vai all'offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

