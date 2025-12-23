IONOS Hosting Plus: un anno gratis per creare e gestire il tuo sito web

Scegliere un servizio di hosting affidabile è essenziale per gestire un sito web in modo professionale, ma spesso i costi iniziali possono rappresentare un ostacolo. Proprio per questo motivo, l'offerta attuale di IONOS è un'opportunità da cogliere: per un periodo limitato è possibile avere il piano Plus gratis per un anno.

Si tratta di una piattaforma completa e ricca di funzionalità, normalmente disponibile a pagamento. Vediamo quali sono le caratteristiche garantite da IONOS.

Un anno gratis con IONOS Plus

La promozione consente di attivare il piano Plus di IONOS gratuitamente per un intero anno, azzerando un costo che solitamente ammonta a 10 euro più IVA al mese. Mette a disposizione:

200 GB di spazio di archiviazione NVMe due caselle e-mail professionali ;

; Uno scanner antimalware per la protezione del sito;

per la protezione del sito; Un dominio gratuito per il primo anno.

Un altro punto di forza è l'assistenza clienti: IONOS offre supporto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con operatori disponibili anche in lingua italiana, un vantaggio importante per risolvere rapidamente qualsiasi problema tecnico o richiesta di chiarimento.

La qualità è confermata anche dal giudizio degli utenti: le recensioni su Trustpilot assegnano a questo servizio hosting una valutazione media di 4,5 stelle su 5, a testimonianza dell'affidabilità e della soddisfazione generale dei clienti.

Considerando la promozione in corso, il piano Plus di IONOS si presenta come un'occasione concreta per avviare o gestire un sito web con strumenti professionali, risparmiando sull'investimento iniziale. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di IONOS.

