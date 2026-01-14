IONOS: con il Website Builder dotato di AI crei il tuo sito gratis

Avviare un sito web in tempi rapidi, anche senza esperienza tecnica, oggi è possibile grazie all'offerta IONOS riservata ai nuovi clienti. Il website builder della piattaforma consente di realizzare un sito personalizzato senza alcun costo per il primo anno, con un vantaggio economico pari a 216 euro.

Nel pacchetto sono inclusi dominio, casella e-mail professionale e numerosi strumenti avanzati, tutti disponibili gratuitamente per dodici mesi. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità di IONOS.

Con IONOS sito completo con dominio, e-mail e strumenti SEO gratis per 1 anno

Il website builder IONOS è pensato per chi desidera costruire in autonomia un sito web professionale, che si tratti di una vetrina aziendale, di un progetto personale o di un portfolio online. L'esperienza di creazione è semplice e guidata: l'editor visuale accompagna passo dopo passo l'utente, rendendo immediata ogni operazione.

La messa online richiede solo pochi passaggi: si parte dalla scelta del template, si inseriscono testi e immagini utilizzando sezioni già ottimizzate per ogni schermo e si personalizza il design intervenendo su layout e struttura. Una volta soddisfatti del risultato, il sito può essere pubblicato immediatamente.

Tutte le pagine sono responsive e compatibili con smartphone, tablet e desktop. L'integrazione dell'intelligenza artificiale permette di generare contenuti testuali in pochi istanti, migliorare l'ottimizzazione SEO, creare immagini e selezionare palette colori coerenti per un aspetto professionale.

Il piano di IONOS include anche dominio gratuito, certificato SSL, indirizzo e-mail con 12 GB di spazio, impostazioni SEO pronte all'uso e assenza totale di pubblicità.

Il sistema è ideale anche per chi non ha competenze di programmazione e offre la possibilità di aggiungere un negozio online. Per approfittare di questa eccezionale occasione basta andare sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.