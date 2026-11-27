Le offerte del Black Friday continuano. Un’altra proposta da cerchiare in rosso arriva da IONOS, provider di web hosting tedesco, tra i più importanti in Europa per numero di utenti, che consente di beneficiare di 12 mesi gratuiti del pacchetto Creatore di siti web AI (piano Plus). L’offerta consente di risparmiare 18 euro al mese per un anno, per un risparmio complessivo di 216 euro, con la possibilità di annullare gratuitamente durante il primo anno.

Il piano Plus del Creatore di siti web AI di IONOS è lo strumento ideale per realizzare un sito web con la più ampia libertà creativa. Tra le altre cose include il website builder basato sull’intelligenza artificiale, letteralmente il costruttore di un sito, a cui è sufficiente una breve descrizione ma esaustiva del progetto che si ha in mente per progettare un nuovo sito da zero. Tutto questo senza conoscenze tecniche, né di informatica né tantomeno di programmazione.

Sono poi inclusi un dominio gratuito (la scelta del nome è a cura dell’utente), indirizzi e-mail professionali per uno spazio complessivo di 12 GB, 50 GB di spazio hosting per i propri contenuti multimediali come foto e video e tutta una serie di strumenti di marketing per far crescere il sito.

L’intelligenza artificiale entra in gioco anche nella creazione di testi, immagini, sezioni o pagine e l’ottimizzazione per i motori di ricerca, tutti elementi utili per far decollare il proprio progetto sul web e farsi conoscere da un pubblico sempre più numeroso, con tutto ciò che ne consegue.

Ci sono poi una funzione di monitoraggio con marketingRadar, così da tenere sotto controllo le azioni della concorrenza, statistiche web avanzate per capire cosa funziona e cosa no all’interno della propria strategia, più un utile strumento per ricevere e gestire in tempo reale prenotazioni di appuntamenti direttamente tramite il sito.

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