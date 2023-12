IObit Malware Fighter 11 PRO: la soluzione definitiva per mantenere il tuo PC al sicuro

Se vuoi garantire la sicurezza del tuo PC, IObit Malware Fighter 11 PRO è la scelta ideale. Questa soluzione di protezione di IObit offre una serie di strumenti avanzati per analizzare, rilevare e bloccare minacce informatiche.

IObit Malware Fighter 11 PRO utilizza il potente motore antivirus di Bitdefender, noto per la registrazione di più di 209 milioni di minacce di sicurezza. Inoltre, introduce la Protezione Intelligente, un sistema progettato per rendere più rapida la rilevazione e il blocco dei malware.

La difesa dai Ransomware è potenziata, includendo una "cassetta di sicurezza" per salvare i file più importanti.

IObit Malware Fighter 11 PRO: Costo accessibile e garanzia di rimborso

Con un prezzo di 21,99 euro (IVA inclusa) per un anno di abbonamento, IObit Malware Fighter 11 PRO offre la possibilità di proteggere fino a 3 diversi PC. Un investimento di poco più di 8 euro all'anno per ogni computer, con l'aggiunta di una garanzia di rimborso di 60 giorni per i nuovi utenti.

Questo sistema di sicurezza garantisce una protezione multistrato, consentendo una rilevazione rapida e completa del software malevolo per mettere al sicuro il tuo PC in pochissimo tempo.

IObit Malware Fighter 11 PRO possiede degli strumenti per combattere i pericolosi attacchi Ransomware, con un sistema che accelera il rilevamento delle minacce, neutralizzandole prima di danneggiare il PC.

Attualmente in promozione a 21,99 euro (IVA inclusa) per un anno di protezione su tre computer, IObit Malware Fighter 11 PRO offre ai nuovi utenti un periodo di 60 giorni per esercitare la garanzia soddisfatti o rimborsati.

