Invita i tuoi amici in SelfyConto e ricevi voucher fino a 500 euro

Sei pronto a vivere un'esperienza bancaria innovativa e gratificante? Con SelfyConto, l'opportunità di ottenere vantaggi esclusivi arriva con l'invito ai tuoi amici a unirsi a questa piattaforma di conto corrente online.

Esplora un mondo di vantaggi con SelfyConto

SelfyConto sfida le convenzioni offrendo un primo anno senza canone o addirittura fino al trentesimo compleanno per i clienti sotto i 30 anni.

Aggiungi a ciò la possibilità di prelevi gratuiti in euro e ricevere una carta di debito senza costi. Tuttavia, la vera ciliegina sulla torta è la promozione attuale, che regala voucher digitali fino a 500 euro per ogni amico che apre un nuovo conto.

Invitare i tuoi amici è semplice. Ogni nuovo conto aperto grazie al tuo invito accumula punti, convertibili poi in premi attraverso il programma di ricompense Mediolanum ForYou Rewarding.

Non perdere l'opportunità, questa straordinaria promozione è valida fino al 27 dicembre. Inizia ora ad invitare i tuoi amici e ottieni voucher digitali di prestigiosi brand, fino a 500 euro per i primi cinque amici che apriranno un conto.

Questa iniziativa non beneficia solo te, ma anche i tuoi amici riceveranno premi una volta completata l'apertura del loro nuovo SelfyConto.

L'accesso ai servizi bancari è reso facile e immediato grazie all'App Mediolanum, disponibile per il tuo smartphone. Nel primo anno, sarai esentato dal canone di tenuta conto, e la carta di debito consentirà prelievi gratuiti in euro.

Aprire SelfyConto è un processo rapido e completamente online. Avrai bisogno solamente di:

documento d'identità ;

; codice fiscale;

smartphone;

indirizzo email valido.

Questa è un’opportunità da non lasciarti assolutamente sfuggire: clicca sul link qui sotto, apri il conto e inizia a invitare i tuoi amici per ottenere i voucher digitali.

