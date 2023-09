Invita i tuoi amici in Conto Corrente Arancio: per te fino a 500€ Amazon

Il Conto Corrente Arancio di ING, con il suo innovativo "Modulo Zero Vincoli," ti offre una soluzione finanziaria che ti consente di risparmiare notevolmente e godere di una serie di vantaggi senza alcun costo: scopri tutte le sue incredibili opportunità come ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon grazie alla promozione in corso.

Come ottenere buoni regalo Amazon con ING

Una delle caratteristiche più allettanti del Conto Corrente Arancio è l'assenza totale di costi mensili fissi. Questo significa che non dovrai più preoccuparti delle spese bancarie che sembrano moltiplicarsi: il canone mensile è azzerato, e ciò ti permette di mantenere il controllo del tuo denaro senza sorprese spiacevoli.

Con il Conto Corrente Arancio e il Modulo Zero Vincoli attivo puoi effettuare prelievi gratuiti di contante sia in Italia che in Europa, grazie alla carta di debito associata al conto. Inoltre, i bonifici SEPA fino a 50.000 euro sono completamente gratuiti e possono essere gestiti comodamente attraverso il Servizio Clienti. Questo ti consente di risparmiare considerevolmente sulle spese bancarie.

La promozione del Conto Corrente Arancio offre una serie di vantaggi esclusivi che non troverai altrove. Uno di questi è la possibilità di ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon, semplicemente condividendo il tuo codice amico con i tuoi conoscenti e invitandoli ad aprire un Conto Corrente Arancio. Ogni amico che sceglierà questa soluzione otterrà un buono regalo Amazon da 50 euro, e tu ne riceverai uno identico. Con 10 amici, puoi accumulare fino a un massimo di 500 euro in buoni regalo per goderti il tuo shopping online.

Il Conto Corrente Arancio di ING rappresenta una soluzione finanziaria senza pari, con zero costi mensili, prelievi e bonifici gratuiti, oltre alla possibilità di ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon. Non perdere l'opportunità di risparmiare e fare shopping online in grande stile: apri il tuo Conto Corrente Arancio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.