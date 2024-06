Invita gli amici ad aprire SelfyConto: l’iPhone 15 in omaggio ti aspetta

Ogni scusa è buona per lanciare una nuova promozione, ma questa è davvero irresistibile. Hai mai pensato di guadagnare un iPhone 15 in omaggio semplicemente invitando gli amici ad aprire il conto SelfyConto? È il momento di farlo. Questa non è la solita promozione, ma una vera occasione per sfoggiare il nuovo gioiellino di casa Apple senza spendere un euro.

Basta un poco di fantasia, un pizzico di persuasione e qualche buona amicizia. Sei pronto a diventare il nuovo influencer del risparmio? Invitare gli amici è semplice: con un paio di clic, puoi avvisarli della grande promozione e invitarli a unirsi al mondo di Mediolanum. Non solo loro ringrazieranno te, ma tu ringrazierai noi quando vedrai arrivare il tuo nuovo fiammante smartphone.

SelfyConto: l'occasione per avere un iPhone 15 in omaggio

SelfyConto è un universo di possibilità a portata di mano. Il conto offre una vasta gamma di servizi bancari, tutti gestibili comodamente dallo smartphone.

Per aprire SelfyConto bastano pochi minuti. La semplicità di questo conto corrente è paragonabile solo alla facilità con cui potrai convincere i tuoi amici ad aprire la porta a un mondo di comodità bancarie digitali.

Per darti un'idea, immagina di inviare loro semplicemente un link. Una volta che aprono il conto, sia tu che loro beneficerete di questa promozione incredibile. È un'opportunità che capita raramente, quindi meglio approfittarne subito.

Questo è il momento di prendere l'iniziativa e condividere il conto SelfyConto con tutti gli amici. E poi, avrai un aspetto incredibile con il tuo nuovo iPhone 15 in omaggio. Non perdere altro tempo: invita, apri e goditi il tuo premio!

