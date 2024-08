Invita amici e Credem Link ti premia con 250€ di Buoni Amazon

Chi desidera aprire un conto corrente online di qualità, ora può farlo con Credem Link e ricevere grandi vantaggi. Se infatti inviti amici a unirsi, potrai ottenere fino a 250€ in buoni regalo Amazon.it. Questa promozione trasforma ogni cliente in un ambasciatore del brand, combinando utilità personale e piacevoli omaggi.

Credem offre un’opportunità imperdibile, adattissima a chi è abituato al mondo digitale e non vuole rinunciare al supporto di esperti. Con la nuova iniziativa, "Presentaci un Amico", puoi invitare i tuoi conoscenti ad aprire il conto corrente e, oltre alla soddisfazione di averli aiutati a fare una scelta pratica, godrai di consistenti premi.

Invita amici e guadagna con Credem Link

Esaminare accuratamente i termini e le condizioni è sempre una buona prassi, e per farlo basta visitare il sito Credem. La banca ha semplificato notevolmente la procedura: devi convincere un tuo amico ad aprire e attivare il conto corrente, l'Internet Banking e due ulteriori servizi a scelta, e tu ricevi un buono Amazon da 25€. Siccome puoi presentare fino a 10 persone, ecco i 250€ in buoni regalo.

Per partecipare alla promozione, devi solo condividere il codice univoco che trovi nella nuova App Credem. Questa soluzione sfrutta la potenza del passaparola digitale, facendo sì che ogni cliente diventi un promotore attivo. La campagna sarà attiva fino al 30 settembre 2024, quindi hai tempo a sufficienza per approfittare di questa incredibile occasione.

Il conto Credem Link non è solo interessante per la promozione in sé, ma anche per ciò che offre. Senza canone annuale, con la carta di debito gratuita per il primo anno e il servizio di Internet Banking completo, presenta un pacchetto vantaggioso per chiunque desideri un’esperienza bancaria moderna e snella.

Insomma, Credem Link offre l’opportunità di sfruttare la tua rete di amicizie per ottenere buoni Amazon. Invita amici e scopri quanto può essere facile e gratificante condividere le tue scelte intelligenti.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.