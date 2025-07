Investi su di te: impara una nuova lingua Mondly, ora in sconto del 65%

Che tu stia organizzando una vacanza, un soggiorno studio o un'esperienza lavorativa oltre confine, una cosa è certa: conoscere almeno le basi della lingua locale può fare la differenza. Non serve iscriverti a corsi lunghi o impegnativi: Mondly è l'app che ti aiuta a comunicare velocemente in 41 lingue diverse, attraverso un metodo smart, interattivo e coinvolgente.

Dall'inglese allo spagnolo, passando per il francese, il tedesco, e lingue meno comuni come cinese, arabo, coreano o hindi, Mondly offre un ampio ventaglio di possibilità. Non a caso è stata eletta "App dell'Anno" da Facebook e riconosciuta da Apple come una delle migliori nuove applicazioni. E oggi puoi provarla con il 65% di sconto, attivando il piano annuale o quello a vita. Sì, una volta pagato, lo avrai per sempre!

Perché Mondly è così efficace?

Perché va dritto al punto, aiutandoti a memorizzare e parlare in modo naturale anche se sei un principiante assoluto. Il percorso di apprendimento si basa su dialoghi realistici, esercizi vocali con riconoscimento automatico della pronuncia e persino lezioni in realtà aumentata per rendere tutto ancora più immersivo.

Mondly non ti fa perdere tempo: ti insegna frasi e strutture utili per affrontare conversazioni quotidiane, prenotare un alloggio, sostenere un colloquio o chiedere indicazioni. In più, tutte le tracce audio sono registrate da madrelingua reali, così da farti familiarizzare con accenti autentici, suoni corretti e sfumature linguistiche spesso trascurate.

Solo per un periodo limitato puoi scegliere tra:

Piano annuale : 12 mesi a 62,35€ invece di 155,80€;

: 12 mesi a invece di 155,80€; Accesso a vita: paghi una volta sola, 129,96€ al posto di 324,90€.

Nessun rinnovo automatico, nessuna sorpresa. Mondly è tuo per sempre. Visita subito la pagina dedicata sul sito ufficiale e inizia a prepararti per il tuo prossimo viaggio… partendo dalla lingua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.