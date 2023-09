Intuit Assist: il rivoluzionario tool AI per i consigli finanziari

L’azienda Intuit, lo scorso 6 settembre, ha presentato un nuovo strumento capace di fornire consigli finanziari grazie all’intelligenza artificiale generativa. Intuit Assist, questo il nome del tool, darà inoltre supporto alle piccole imprese e ai clienti consumer, in merito alle loro decisioni in campo finanziario. Intuit Assist è integrato in tutti i prodotti Intuit, come TurboTax, ma anche Mailchimp, QuickBooks e Credit Karma e usa il sistema operativo proprietario GenOS.

Intuit Assist: una gestione intelligente delle proprie finanze

L’assistente virtuale sarà dotato di un’interfaccia semplificata. Inoltre, sarà grado di fornire consigli personalizzati per i clienti consumer che vogliono gestire al meglio i loro risparmi (tasse, pensione, investimenti, ecc.). Applicata a TurboTax, l’intelligenza artificiale potrà ad esempio aiutare nella compilazione della dichiarazione dei redditi oppure ad ottenere dei rimborsi. Gli utenti di Credit Karma possono invece ricevere risposte esaustive alle domande sulla loro situazione finanziaria. Intuit Assistant analizzerà infatti i dati e fornirà consigli pertinenti e utile al momento giusto. Ad esempio, se dovesse capitare una spesa imprevista, come un guasto alla macchina, il tool di Intuit studierà la situazione e consiglierà cosa fare per evitare che il conto vada in rosso in attesa del prossimo stipendio.

Intuit Assist sarà anche di supporto per le piccole imprese, che spesso non dispongono degli stessi strumenti o risorse proprie delle grandi aziende. Ad esempio, l’assistente potrà rispondere a domande come “mostrami i profitti e perdite dello scorso mese” o “mostrami le fatture scadute”. Su QuickBook, il tool AI si occuperà delle attività quotidiane, come l’importazione automatica dei dati dal sito web aziendale, la generazione di promemoria sulle fatture, ecc. Infine, Intuit Aissist può essere anche un grande aiuto per le campagne marketing su Mailchimp. Può infatti presentare piani d'azione di follow-up, generare bozze automatizzate di contenuto delle e-mail e programmare l’invio delle campagne. Le nuove funzioni dell’assistente AI di Intuit sono disponibili negli Stati Uniti ma, probabilmente, nei prossimi mesi verranno rilasciate anche livello globale.