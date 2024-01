Intrattenimento ovunque con la Cassa JBL GO 3: SCONTISSIMO

Lo speaker Bluetooth JBL Go 3 si presenta come il compagno ideale per un'esperienza sonora di alta qualità ovunque tu vada, grazie al potente JBL Pro Sound che garantisce bassi corposi. Il design portatile e stiloso, arricchito da tessuti variopinti e inserti espressivi, conferisce allo speaker tascabile JBL Go 3 un aspetto trendy, occupando allo stesso tempo poco spazio e offrendo un suono audace.

La resistenza all'acqua e alla polvere, certificata con il grado di protezione IPX67, rende lo speaker GO 3 perfetto per l'ascolto della tua musica preferita in diverse situazioni, che sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia.

Con una sola ricarica, la cassa ricaricabile JBL GO 3 assicura fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. Questa caratteristica consente una totale libertà di movimento, senza limiti legati a fili o prese di corrente.

Nel pacchetto, oltre all'altoparlante Bluetooth, troverai il pratico cavo USB Type C per la ricarica, una guida rapida e la scheda dati di sicurezza. Il marchio di qualità JBL sottolinea la garanzia di un suono straordinario e di un design che si adatta al tuo stile di vita dinamico e alla ricerca di praticità senza rinunciare alla qualità audio.