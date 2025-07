L'intrattenimento e lo sport di Sky insieme a Netflix a un prezzo stracciato

Sky TV e Netflix insieme più Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per questo tipo di pacchetto, che si rivolge a tutti coloro che oltre alle serie tv, ai film e agli show televisivi non disdegnano nemmeno lo sport.

I dettagli dell'offerta Sky TV e Netflix + Sky Sport

Per i primi 18 mesi l'offerta comprende Sky TV e Netflix a 14,90 euro al mese invece di 25 euro, più Sky Sport a 10 euro al mese anziché 26,90 euro, per un totale di 24,90 euro al mese invece di 56,90 euro. A partire dal 19° mese la pay-tv applicherà in automatico il profilo Sky Open, con il prezzo di listino alle condizioni vigenti a quella data. In alternativa si potrà rinnovare l'adesione al profilo Smart con un vincolo di ulteriori 18 mesi, dietro il pagamento di 9,90 euro una tantum a titolo di rinnovo, oppure disdire con un preavviso di 30 giorni.

L'offerta, valida per gli abbonamenti con profilo Sky Smart e pagamento su carta di credito o addebito sul conto corrente bancario, prevede un costo di attivazione di 19 euro una tantum invece di 99 euro per il decoder Sky Stream. Quest'ultimo è il decoder Sky senza parabola, il quale funziona al 100% tramite una connessione Internet attiva.

La promozione in corso, attraverso cui è possibile sottoscrivere un pacchetto unico con l'intrattenimento e lo sport di Sky più Netflix a 24,90 euro al mese per 18 mesi, è valida fino al 27 luglio 2025. Dopo quella data, Sky potrebbe riproporre il pacchetto a un prezzo superiore se non quello di listino.

