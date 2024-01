Intrattenimento e funzioni smart alla massima qualità con la Fire TV Stick 4K Max al 38% DI SCONTO

Il Fire TV Stick 4K Max è il lettore multimediale definitivo, progettato per offrirti un'esperienza di intrattenimento senza pari. Con un processore potentissimo, questo dispositivo avvia le app alla velocità della luce, assicurando una navigazione fluida e senza interruzioni.

Immergiti in un mondo di immagini e suoni realistici grazie alla qualità 4K Ultra HD e al supporto per i formati Dolby Vision e HDR10+. L'audio avvolgente di Dolby Atmos ti regalerà un'esperienza cinematografica senza precedenti.

Con il supporto Wi-Fi 6, la riproduzione in streaming diventa ancora più fluida anche quando numerosi dispositivi sono connessi al router. Non c'è limite all'intrattenimento con il Fire TV Stick 4K Max. Grazie alla compatibilità con la Casa Intelligente, puoi controllare dispositivi come videocamere e luci con facilità. Premi e chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o di regolare l'illuminazione.

Con una memoria di 16 GB, il doppio rispetto al Fire TV Stick 4K e ad altri lettori multimediali, avrai più spazio che mai per app, giochi e contenuti scaricati. Goditi migliaia di film, episodi di serie TV e brani musicali da servizi come Netflix, Prime Video, e Disney+. L'intrattenimento senza limiti è a portata di mano, anche se potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare sulla Fire TV Stick 4K Max che viene scontata del 38% e venduta al prezzo finale di 49,99€.