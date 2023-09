Intrattenimento durante gli allenamenti a METÀ PREZZO con le cuffie bluetooth Xiaomi

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza. Un'azienda capace di realizzare dispositivi e prodotti per tutti i settori della tecnologia e dell'elettronica, sempre garantendo qualità e prezzi vantaggiosi. In questo caso vi segnaliamo un'offerta davvero interessante, le cuffie bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a praticamente metà prezzo su Amazon: 49% di sconto per un costo finale di soli 18,00€. Un'occasione davvero irrinunciabile per avere intrattenimento costante durante le vostre sessioni d'allenamento... e non solo!

Xiaomi e Amazon preparano il metà prezzo sulle cuffie bluetooth Redmi Buds 4 lite

L'offerta per queste cuffie bluetooth Redmi Buds 4 Lite di Xiaomi è davvero molto vantaggiosa, si tratta di cuffie che offrono una serie di specifiche, caratteristiche e funzionalità interessanti. Con il Bluetooth 5.3 la trasmissione è stabile e veloce in modo da ottenere un minor consumo della batteria e ridurre i problemi di interruzione. Il driver dinamico con diaframma composito di 12mm intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni.

Batteria a lunga durata che assicura 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica. Supportano Google fast pair, gli auricolari si connettono velocemente al telefono Android con l'apertura della custodia. Leggeri e portatili, hanno resistenza all'acqua IPX4 che li protegge da sudore e pioggia rendendoli adatti anche agli allenamenti sotto la pioggia e alle lunghe passeggiate anche in situazioni più "extreme". Si tratta di una proposta di sconto da non lasciarsi scappare.

Ribadiamo, dunque, l'offerta proposta da Amazon. Si tratta di un 49% di sconto sulle cuffie bluetooth di Xiaomi, con esattezza si tratta delle Redmi Buds 4 Lite che vengono proposte al prezzo finale di soli 18,00€. Un'occasione assolutamente da non perdere!

