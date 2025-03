Interruttore intelligente senza hub: Shelly Plus 1 per un controllo remoto facile e veloce (-48%)

Shelly Plus 1 è un interruttore smart progettato per automatizzare gli elettrodomestici in casa e per aumentare il livello globale della domotica. Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte di Primavera viene messo in offerta con uno sconto attivo del 48% l'interruttore smart Shelly Plus 1 che viene venduto a 13€. Approfittane subito!

Super prezzo Amazon: interruttore intelligente per la tua casa smart

Shelly Plus 1 è un interruttore intelligente senza fili da 16A, progettato per automatizzare elettrodomestici e dispositivi elettrici in casa o in altri ambienti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, permette di controllare l’illuminazione, il sistema di sicurezza, il riscaldamento, le prese di corrente, le strisce LED e molto altro, direttamente dall’app Shelly Smart Control, ovunque ci si trovi.

Le dimensioni compatte di Shelly Plus 1 lo rendono facile da installare, sia in un quadro elettrico che all’interno di un normale interruttore a parete. Inoltre, grazie ai suoi contatti a potenziale zero, è possibile controllare diversi dispositivi indipendentemente dalla loro tensione di uscita.

Con l’app Shelly Smart Control, è possibile creare programmi e scene personalizzate per migliorare l’efficienza energetica della propria casa. Ad esempio, si può impostare lo spegnimento automatico delle luci a un orario specifico grazie alla funzione timer, contribuendo così a ridurre gli sprechi energetici.

Shelly è un marchio leader nel settore IoT, specializzato in soluzioni per l’automazione domestica, di edifici e aziende. Offre un servizio clienti dedicato, pronto a supportare gli utenti in tutte le fasi dell’installazione e configurazione. L’app Shelly Smart Control consente di gestire i dispositivi da remoto, ricevendo notifiche in tempo reale sugli eventi automatizzati, per una casa sempre sotto controllo.

