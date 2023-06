Internxt vi regala un cloud da 2TB a un prezzo veramente assurdo

Con Internxt avete l'occasione imperdibile di poter acquistare un abbonamento annuale per ottenere un cloud di ben 2TB, a soli 10,79€! È sicuramente un'opportunità rara per usufruire di un ampio spazio su cui archiviare tutti i propri dati, beneficiando di tutte le funzionalità di sicurezza offerte dal servizio.

Questa piattaforma mette infatti al centro la riservatezza dell'utente, non raccogliendo alcun dato d'uso, e offre una sicurezza senza compromessi attraverso i più recenti standard crittografici. Ogni vostro dato sarà quindi al sicuro e al riparo da i più recenti rischi informatici. Ma scopriamo cosa offre il piano attualmente in promozione.

Internxt: il cloud sicuro da 2TB a soli 10€

Internxt assicura innanzitutto il massimo della velocità, è pensato garantire ovunque le migliori prestazioni grazie ai server sparsi in tutta europa. L'applicazione è ottimizzata per agevolare le attività lavorative, grazie a un'interfaccia lineare e pulita. È semplice da usare ma mantiene al tempo stesso una sicurezza di alto livello.

È compatibile con la maggior parte dei dispositivi attualmente in uso, incluso Linux. Tutti i dati presenti sul cloud verranno sincronizzati in automatico con ti vostri dispositivi collegati all'account, in modo che siano accessibili da ovunque. Internxt cifrerà i file già sui dispositivi. Grazie alla crittografia AES 256-bit "a conoscenza zero", sarete voi gli unici che potranno avere accesso ai vostri dati.

L'utilizzo del client è veramente semplice. Una volta caricati i file, trascinandoli con il mouse nella schermata, potrete riorganizzarli secondo le vostre esigenze rinominandoli o creando delle cartelle. Utilizzate la ricerca con i filtri per trovare velocemente quello che vi serve. È anche possibile eseguire un backup selettivo delle cartelle presenti nel PC, come quella dei documenti o delle immagini, così da avere a disposizione delle versioni più vecchie da cui poter eseguire un ripristino. Lo stesso è possibile fare per le foto.

Internxt permette infine di ricondividere ogni file in totale sicurezza proteggendo l'accesso tramite una password, consentendo solo a utenti selezionati di visualizzare i file. Sottoscrivete adesso l'abbonamento da 2TB e beneficiate di una piattaforma verificata in maniera indipendente da Securitum, una tra le principali società per quanto riguarda i test di penetrazione informatica. Basterà inserire il codice "SUMMER90" in fase di acquisto.

