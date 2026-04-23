Internxt: spazio cloud protetto con VPN e 85% di sconto

Un cloud storage pensato per proteggere davvero i file

A differenza di molte piattaforme tradizionali, Internxt punta tutto su un approccio privacy-first. Il servizio utilizza infatti crittografia end-to-end e crittografia post-quantistica, due elementi che rafforzano la protezione dei file sia durante il trasferimento sia quando sono archiviati. In pratica, i dati vengono messi al sicuro in modo che solo l’utente possa accedervi.

Open source, trasparente e verificato

Uno dei punti di forza di Internxt è la sua natura open source. Il codice è pubblico e può essere controllato, verificato e revisionato da chiunque. Questo elemento aumenta la fiducia nel servizio, perché la sicurezza non viene soltanto promessa, ma può essere analizzata concretamente. Inoltre, Internxt è conforme al GDPR, offrendo così una garanzia aggiuntiva per gli utenti europei e per chi desidera maggiore chiarezza nella gestione dei propri dati digitali.

Più di semplice spazio online

Internxt non si limita a offrire archiviazione cloud. La piattaforma si presenta come una vera suite per la privacy, con strumenti aggiuntivi come VPN, antivirus, cleaner, Meet, Mail e funzioni AI, a seconda del piano scelto. Questo rende l’offerta più completa rispetto a un classico servizio di salvataggio file.

Tra le funzioni incluse o previste ci sono anche il backup del computer, la condivisione file protetta da password, il versioning dei file, oltre a funzionalità future come il supporto CLI e WebDav, NAS e Rclone, e servizi premium dedicati agli utenti più esigenti.

I piani disponibili con sconto dell’85%

La promozione attuale offre uno sconto pari all’85%, sui piani annuali. Le opzioni proposte sono tre. Il piano Essential include 1 TB di spazio crittografato, VPN e antivirus. Il piano Premium sale a 3 TB e aggiunge funzioni come collaborazione, versioning, cleaner e Meet. Il piano Ultimate, infine, arriva a 5 TB e amplia ulteriormente la suite con strumenti aggiuntivi e funzionalità in arrivo. La presenza della garanzia di rimborso di 30 giorni rappresenta un ulteriore vantaggio per chi vuole testare il servizio. Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.