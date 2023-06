Internxt: risparmia il 90% per ottenere un cloud crittografato da 2TB

Internxt è il cloud che vi aiuta a proteggere la vostra privacy, grazie a una suite dove è possibile caricare in sicurezza documenti, foto, video e qualsiasi altro vostro dato. È un servizio pensato per mantenere il riserbo, non raccogliendo i dati d'utilizzo dell'utente, in modo da garantire il controllo totale dei dati.

Acquistatelo ora per approfittare della promozione e portare a casa ben 2TB di spazio a soli 10,79€ all'anno, con sconto del 90%. Basterà inserire il codice "SUMMER90" in fase d'acquisto! Scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Internxt: il cloud sicuro e verificato in maniera indipendente

Internxt garantisce la massima sicurezza da qualsiasi minaccia. È un cloud verificato in maniera indipendente da Securitum, una delle principali società europee per quanto riguarda i test sulla penetrazione informatica. Oltre a essere progettato per essere privato, adottando una politica "a conoscenza zero", garantisce una sicurezza senza compromessi grazie alla crittografia AES a 256-bit, che cifra i file non appena vengono caricati dal dispositivo.

Con Internxt non ci sarà da preoccuparsi della velocità. Il servizio è ottimizzato per garantire il massimo delle prestazioni ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo, grazie a diversi server presenti nel territorio europeo. L'applicazione è pensata per facilitare le attività lavorative e permette di caricare molto facilmente i propri file sul cloud. È dotata di un'interfaccia pulita e lineare, per agevolare le attività, senza rinunciare alla sicurezza.

Tutti i dati caricati sono al sicuro da qualsiasi perdita accidentale grazie alla ridondanza integrata. I vostri documenti vengono caricati in diversi server posizionati in europa, in modo che possiate accedere ai dati da tutti i dispositivi collegati.

Se avete delle foto, Internxt le memorizzerà in automatico all'interno di una galleria accessibile da qualsiasi luogo. Basterà accedervi con il vostro smartphone, tablet o notebook per visualizzarle quando volete.

Volete prima provare il servizio? Basterà aprire un account gratuito da 10GB!

