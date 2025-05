Internxt: proteggi i tuoi file con l'85% di sconto sui piani a vita, solo oggi

Se sei uno di quelli che preferisce avere i suoi file sempre al sicuro (magari le foto delle vacanze o i PDF delle bollette che non riesci mai a trovare), allora Internxt ha una proposta che ti farà sorridere: fino all'85% di sconto sui suoi piani a vita di cloud storage, con pagamento unico.

Parliamo di una soluzione definitiva per chi vuole spazio a volontà, fino a 5TB, e sicurezza certificata per i propri dati digitali. In più, ogni piano include un potente antivirus e una VPN per navigare sereno anche quando ti connetti al Wi-Fi del bar sotto casa.

Cloud Storage ampio e VPN inclusa: scopri le caratteristiche di Internxt

Ecco le offerte disponibili:

Essential a 135€ (-85%) - 1TB di spazio, ideale per i tuoi documenti di lavoro, le foto del cane e le playlist di musica anni '90.

Premium a 285€ (-85%) - 3TB di spazio, perfetto se vuoi salvare anche i video in 4K delle feste di famiglia (anche quelli che tutti preferirebbero dimenticare).

Definitivo a 435€ (-85%) - 5TB di spazio, per chi pensa davvero in grande e vuole tenere al sicuro tutto, dai backup dei progetti ai meme storici.

Ma non è solo questione di spazio. Internxt offre anche:

Crittografia post-quantistica : per proteggere i tuoi dati anche quando i computer quantistici saranno realtà.

Protocollo a conoscenza zero : solo tu puoi accedere ai tuoi file, nemmeno gli ingegneri di Internxt possono curiosare.

Codice open-source: trasparenza totale, perché la sicurezza non deve essere un segreto.

Condivisione di file protetta da password: per condividere solo con chi vuoi, come vuoi.

Backup dei file: mai più panico da hard disk rotto o chiavetta USB smarrita.

Autenticazione a due fattori (2FA): per dormire sonni tranquilli anche se qualcuno trova la tua password scritta su quel post-it dimenticato.

Supporto CLI, WebDav e Rclone: per i più tecnici che vogliono il massimo controllo.

Visita il sito ufficiale di Internxt e scopri perché sempre più persone scelgono di mettere al sicuro i loro "tesori digitali" con una protezione degna di un caveau svizzero.

