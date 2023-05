Internxt: proteggi i dati con crittografia e accedi da tutti i device

Al giorno d'oggi, i dispositivi elettronici costituiscono un ampio numero di file preziosi: si spazia dai documenti ed e-mail di lavoro fino alle foto private.

Che si tratti di contenuti importanti per l'ambito lavorativo o a cui si è legati sotto il punto di vista affettivo, custodirli nel miglior modo possibile è una priorità. A tal proposito, però, i classici supporti fisici non sono più sufficienti.

Archiviare file su penne USB o hard disk esterni, infatti, ha dei grandi rischi. Si parla di possibili guasti tecnici, ma anche di smarrimenti e persino potenziali furti.

Le tecnologie moderne, attraverso cloud storage protetti da crittografia, offrono invece l'ambiente ideale per evitare qualunque tipo di rischio.

Protezione con crittografia e non solo: ecco cosa può offrirti Internxt

Se la tecnologia cloud è ormai ben rodata, il fattore davvero differenziante è proprio la già citata crittografia.

Attraverso questa soluzione infatti, i file sono protetti da potenziali sguardi indiscreti: di fatto, questa rende illeggibili i dati per chi non ha le necessarie autorizzazioni.

In questo senso, un servizio come Internxt rappresenta la miglior scelta possibile. Questo provider, infatti, offre tutte le condizioni per conservare al meglio i propri dati più preziosi.

La tecnologia adottata a tal proposito è la crittografia AES-256 end-to-end. In parole povere, neanche la piattaforma e i suoi amministratori sono in grado di leggere i file conservati al suo interno.

L'attenta osservanza del GDPR, così come la certificazione di Securitum (entità specializzata nei penetration test di livello europeo) accertano l'affidabilità di Internxt. Tutta la struttura, poi, è open source e liberamente consultabile: ciò dimostra quanto il lavoro del provider sia non solo efficiente ma anche trasparente.

Quanto costano i piani di Internxt?

La piattaforma offre diverse sottoscrizioni che, a seconda del caso, si adattano alle varie tipologie di utente.

Per le persone singole, il piano da 20 GB può risultare sufficiente: questo è disponibile al costo di 10,68 euro all'anno. Di contro, per aziende o contesti lavorativi piuttosto ampi, la sottoscrizione da 2 TB è pressoché d'obbligo: in questo caso, il prezzo è di 107,88 euro all'anno.

