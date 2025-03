Internxt protegge i tuoi dati: archiviazione sicura in sconto dell’80%

La sicurezza dei dati è una priorità assoluta, soprattutto in un mondo in cui le violazioni informatiche sono sempre più frequenti. Internxt è la soluzione ideale per chi vuole proteggere i propri file, grazie a un sistema di archiviazione crittografata a conoscenza zero, che garantisce la massima privacy.

E ora puoi accedere a questa tecnologia con uno sconto esclusivo dell’80% su tutti i piani.

Internxt: protezione avanzata per i tuoi file, ovunque tu sia

Con Internxt, i tuoi dati rimangono al sicuro, anche in caso di furto o attacco hacker. Tutti i file archiviati vengono crittografati prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, rendendo impossibile l’accesso da parte di terzi, inclusi gli stessi provider di archiviazione.

Ecco le sue funzionalità principali:

Archiviazione fino a 5TB con crittografia end-to-end;

con crittografia end-to-end; Crittografia post-quantistica , protezione di ultima generazione contro le minacce future;

, protezione di ultima generazione contro le minacce future; VPN ultraveloce illimitata , per navigare in sicurezza ovunque;

, per navigare in sicurezza ovunque; Antivirus integrato , per proteggere i tuoi file da malware e attacchi informatici;

, per proteggere i tuoi file da malware e attacchi informatici; Backup automatico , per non perdere mai dati importanti;

, per non perdere mai dati importanti; Condivisione sicura , con protezione tramite password per i file condivisi;

, con protezione tramite password per i file condivisi; Autenticazione a due fattori (2FA) , per un ulteriore livello di protezione;

, per un ulteriore livello di protezione; Conformità GDPR , per garantire il rispetto degli standard europei sulla privacy;

, per garantire il rispetto degli standard europei sulla privacy; Supporto CLI, WebDav e Rclone, per una gestione avanzata dello spazio cloud.

A differenza delle soluzioni tradizionali, Internxt è basato su un modello decentralizzato che frammenta i dati in più nodi crittografati. Questo significa che nemmeno il provider ha accesso ai tuoi file, garantendo una protezione totale della tua privacy. Inoltre, grazie all’integrazione della VPN illimitata, puoi navigare in modo anonimo e proteggere i tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche, evitando intercettazioni e tentativi di hacking.

Non perdere questa opportunità: per un periodo limitato, puoi ottenere Internxt con uno sconto dell’80% su tutti i piani, assicurandoti una protezione avanzata per i tuoi file e una navigazione sicura. Metti al sicuro i tuoi dati con Internxt: attiva l’offerta oggi stesso e proteggi il tuo mondo digitale.

