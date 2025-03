Internxt presenta i nuovi piani cloud a vita con antivirus e VPN inclusi

La tech company spagnola Internxt, specializzata in soluzioni di cloud storage sicuro, ha lanciato una nuova proposta pensata per chi vuole proteggere i propri dati a lungo termine: si tratta dei piani a vita, che ora includono anche antivirus e VPN permanenti, e sono disponibili con uno sconto dell’80%.

L’offerta riguarda tre diversi tagli di spazio cloud, tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. Le uniche varianti tra i piani riguardano la quantità di spazio disponibile per archiviare documenti, immagini e altri file in totale sicurezza. Per avere una panoramica completa e attivare i servizi basta andare sul sito di Internxt.

Abbonamenti annuali e piani a vita: due formule, stesso livello di protezione con Internxt

Accanto ai nuovi piani lifetime, Internxt continua a proporre anche le sue soluzioni in abbonamento annuale, con prezzi a partire da 2,50 euro al mese. La differenza è semplice: i piani a vita richiedono un solo pagamento iniziale per ottenere spazio cloud e strumenti di sicurezza per sempre, mentre i piani annuali prevedono un canone ricorrente.

Tutti i piani, sia annuali che a vita, includono ora due nuove funzionalità:

Internxt Antivirus : uno strumento proprietario pensato per proteggere file e sistema da malware, phishing e ransomware . Compatibile con Windows, macOS e Linux , permette una scansione approfondita dei contenuti salvati nel cloud e dei dispositivi utilizzati;

: uno strumento proprietario pensato per proteggere file e sistema da . Compatibile con , permette una scansione approfondita dei contenuti salvati nel cloud e dei dispositivi utilizzati; Internxt VPN: una rete privata virtuale crittografata che consente di navigare in modo anonimo e senza restrizioni, utilizzando 5 indirizzi IP localizzati in Francia, Germania, Polonia, Canada e Regno Unito. Un ulteriore livello di protezione contro attacchi esterni e perdite di dati sensibili.

Ecco nel dettaglio i prezzi scontati dei nuovi piani cloud Internxt con pagamento una tantum:

Essential – 1 TB : 180 € anziché 900 €;

: anziché 900 €; Premium – 3 TB : 380 € anziché 1.900 €;

: anziché 1.900 €; Ultimate – 5 TB: 580 € anziché 2.900 €.

Con questa promozione, Internxt offre una soluzione definitiva per la sicurezza e la privacy online, con protezione completa e archiviazione cloud a lungo termine. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili cliccando sul pulsante qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.