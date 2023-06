Internxt: ottieni 2TB a soli 10€ con questa offerta imperdibile!

Se eravate alla ricerca di un ampio spazio cloud su cui mettere al sicuro i vostri dati, l'occasione è ghiotta per portare a casa una delle rare promozioni di Internxt cloud. Il piano annuale da 2TB è infatti in sconto del 90%, a soli 10,79€!

Internxt cloud è un'ottima scelta per coloro che vogliono adattare il servizio alle proprie necessita, proprio perché offre piani mensili, annuali o anche a vita. Scegliete quello che più fa per voi, beneficiando di una piattaforma sicura, che mette al centro la riservatezza degli utenti. Non raccoglie infatti alcun dato d'utilizzo, come informazioni sui file caricati, accessi e altro.

Qualsiasi piano permette di sincronizzare i dati con tutti i dispositivi collegati, così che questi siano a portata di mano, ovunque voi siate. Internxt cloud garantisce inoltre il massimo della sicurezza, utilizzando gli standard di criptazione più recenti, ed è stato anche verificato in maniera indipendente da una delle migliori società europee di test sulla penetrazione di rete. Ecco cosa offre nel dettaglio.

Internxt: il cloud più flessibile

Che scegliate il piano annuale da 2TB di Intenxt scontato del 90%, o qualsiasi altro, i vostri dati verranno caricati in una piattaforma che non scende a compromessi con la sicurezza. La crittografia end-to-end AES a 256-bit cifra i dati già nel dispositivo, prima che vengano trasferiti, garantendo che soltanto voi sarete gli unici ad accedervi.

PC, notebook, smartphone o tablet verranno tutti sincronizzati tramite la semplice app, compatibile con la maggior parte degli ecosistemi, incluso Linux! L'interfaccia è ottimizzata per agevolare le attività di lavoro e migliorare la produttività. I dati saranno sempre al sicuro grazie alla ridondanza integrata, le copie verranno memorizzate in molteplici server presenti nel territorio europeo.

Avete delle foto? Internxt le memorizzerà all'interno di una galleria dedicata, in modo da renderle accessibili ovunque. Basterà fare l'accesso e visualizzarle quando richiesto.

Potete anche provare il servizio aprendo un account gratuito da 10GB! Approfittate ora dell'offerta per risparmiare il 90% e avere 2TB di spazio! Basterà inserire il codice "SUMMER90" in fase d'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.